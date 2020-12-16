Генподрядчик поменяет опоры на Шулявском мосту за свой счет, – Кличко

Кроме того, по словам мэра Киева, генподрядчик оплатит убытки владельцам поврежденных авто.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столбы освещения на Шулявском мосту генподрядчик поменяет за свой счет и возместит убытки владельцам поврежденных автомобилей. Об этом он сообщил на брифинге.

"Подчеркну: генподрядчик, который давал гарантию на эксплуатацию объекта, выполнит все работы за свой счет", — сказал Кличко.

Специалисты обследовали все опоры освещения. Ночью подрядчик осуществил демонтаж шести опор.

"Также "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", как заказчик строительства, обратится в суд по возмещению подрядчиком убытков за поврежденные автомобили киевлян", – рассказал Кличко. К слову, прокуратура сообщила, что повреждены 9 автомобилей.

Напомним, в Киеве на Шулявском путепроводе через проспект Победы одновременно упали три новых столба освещения. Рухнувшие столбы спровоцировали ДТП. Как рассказали очевидцы, водители автомобилей, заметив падение фонарей, начали срочно тормозить, а ехавшие за ними машины не успели вовремя среагировать, и произошло столкновение. Из-за инцидента образовалась огромная пробка от Севастопольской площади, а движение транспорта было парализовано во все четыре стороны.

Движение по Шулявскому мосту после реконструкции развязки запустили 28 декабря 2019 года. Во время испытаний прочности пролетных строений путепровода, когда по нему проехали восемь МАЗов с балластом общим весом 240 тонн, под ним стоял мэр Киева Виталий Кличко вместе со строителями.

Мост не сразу заработал в полноценном режиме. Съезды и эстакады достраивали после открытия, через несколько месяцев. Также позже была проведена и троллейбусная линия.

Реконструкция путепровода обошлась Киеву в 1 млрд 50 млн грн, причем ее стоимость выросла уже в процессе работ из-за переноса теплосети, расположенной у самого моста.