Не только медикам. Шмыгаль обещает повышение зарплаты учителям, но не ясно, когда

В бюджет на 2021 год на сферу образования заложено на 26 млрд больше, чем в этом году.

Уровень заработной платы учителей вырастет на 25%, заявил премьер-министр во время заседания Кабинета министров.

"Расходы на Министерство образования и науки вырастут на 26 млрд гривен, то есть на 20% в сравнении с этим годом. Зарплаты украинских учителей поднимутся более чем на 25%", — пообещал глава Кабмина.

Также, по его словам, почти 3 млрд гривен направят на ремонт и строительство школ, приобретение необходимой техники и обеспечение школ учебниками.

И 450 млн гривен правительство в следующем году выделит на закупку школьных автобусов.

Для сравнения, после секвестра бюджета в этом году на Министерство образования и науки было выделено 140,4 млрд грн. Средства на образование выделяет не только центральный, но и местные бюджеты.

При этом Кабинет министров отложил индексацию зарплат учителям на начало 2022. Причиной такого решения называли "отсутствие неинфляционных источников финансирования".

Ранее сообщалось, что Шмыгаль обещает повысить зарплаты медикам на 30% в 2021 году.

Также Кабинет министров выделит 10,5 млрд гривен на доплаты учителям и обеспечение школ масками и антисептиками.