"Мы надеялись на чудо". Павел Фукс рассказал о последних днях Кернеса

Похороны мэра Харькова состоятся на следующей неделе.

Несмотря на тяжелое состояние здоровье, надежда на выздоровление Геннадия Кернеса была. Об этом в комментарии Стране рассказал его друг Павел Фукс.

"Обидно, что ещё две недели назад, когда была сессия горсовета, он был такой бодрый и довольный. Говорил "Молодцы!", — рассказал Фукс. По его словам, у Кернеса была нормальная речь, несмотря на трубку в горле. "Мы обрадовались, что он воспрял, а потом через два дня почки отказали. После этого врачи сказали, что теперь только чудо поможет. Мы надеялись на чудо", — заявил бизнесмен, — "Последний раз я разговаривал с ним три дня назад. Я уже чувствовал в его голосе какую-то слабость. Он говорил, что сердце колит и болит".

Друг Кернеса также сказал, что похороны мэра Харькова состоятся на следующей неделе.

Напомним, информация о серьезных проблемах с почками у Геннадия Кернеса появилась в СМИ в пятницу, 11 декабря. "У него полностью отказала вторая почка. Сейчас Кернес находится на стопроцентном диализе. На следующей неделе будем понимать, дадут ли врачи разрешение на его плановое возвращение в Харьков", — говорил тогда Фукс. Именно он опубликовал первую фотографию Кернеса из берлинской клиники "Шарите", куда его госпитализировали с коронавирусом еще 17 сентября. Последний раз Кернес появлялся на публике на день Харькова, 23 августа.