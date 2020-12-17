"П***ец" - первое, что мне пришло на ум", - подрядчик стройки Шулявского моста об упавших столбах

"Все, кто ездит по Шулявском мосту, осуществляют технический проезд на строительном участке", — отметил владелец "Укрбуда"

Андрей Якусевич, владеющий корпорацией "Укрбуд", которая занимается строительством Шулявского моста в Киеве, в комментарии изданию "Страна" заявил, что первое слово, которое ему пришло на ум после новости о падении фонарных столбов, было "п***ец" (нецензурное слово).

"Слово "п***ц" — это первое что пришло мне на ум, когда мне сказали про то, что на Шулявском мосту упали столбы", — сказал Якусевич.

Он добавил, что Шулявский мост до сих пор не сдан в эксплуатацию, потому, по сути, является строительной площадкой.

"Все, кто ездит по Шулявском мосту, осуществляют технический проезд на строительном участке. Это касается и проезда по проспекту Победы под Шулявским мостом. А на территории стройки может произойти все что угодно. Мы конечно стараемся избежать всех рисков, но все может быть", — заявил Якусевич.

Владелец "Укрбуда" отметил, что они уже связались с некоторыми владельцами авто, пострадавшими в результате падения столбов. Они планируют отремонтировать машины свой за свой счет, а когда найдут виновника — возложат убытки на того.

Якусевич отметил, что уже 24 декабря должны быть обнародованы результаты экспертизы, которые покажут причины падения столбов.

Напомним, 15 декабря стало известно, что на Шулявском мосту рухнули три фонаря. В прокуратуре сообщили, что они повредили 9 автомобилей.

Фокус разбирался почему так произошло и "кто в этом виноват".