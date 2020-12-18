В Кривом Роге пассажир выстрелил в таксиста за просьбу оплатить 8 гривен за простой

Пострадавшего водителя госпитализировали, а со стрелявшим разбиралась полиция

В Кривом Роге Днепропетровской области таксист, потребовавший у пассажира восемь гривен за простой, получил пулю в ногу, передает "УНИАН" со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции.

Приехав на вызов по указанному адресу в Долгинцовский район города в ночь с 16 на 17 декабря, таксист ждал, пока выйдет заказчик. За это время счетчик показал дополнительные восемь гривен. Когда водитель такси сказал мужчине о необходимости доплатить к основному тарифу сумму за простой, тот начал возмущаться, в затем выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в ноги таксисту.

Потерпевшего госпитализировали в больницу с непроникающим ранением голени, а стрелявшего увезли в отдел полиции для проведения следственных действий.

Сообщается, что на момент инцидента он был трезв.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, в Ровно 12 таксистов избили пассажира, который не заплатил за поездку. Водитель такси утверждал, что мужчина наездил в такси на тысячу гривен.

А в Киеве водитель такси умер за рулем, и 40 метров машина ехала неуправляемой, пока не вылетела на тротуар.