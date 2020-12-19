В Киеве грузовику сорвало крышу из-за провисших троллейбусных проводов (фото)

Грузовик, перевозивший мебель, зацепился крышей за провода контактной сети.

В субботу, 19 декабря, в Киеве на проспекте Шухевича грузовик, перевозивший мебель, зацепился крышей за провода троллейбусной сети, и ему снесло крышу. Неординарное ДТП произошло около полуночи.

Об этом сообщает "Информатор".

Водитель грузовика проезжал возле участка, где провисли провода троллейбусной сети, но не рассчитал габаритов авто, зацепился крышей и автомобилю оторвало кузов грузового отсека.

Кроме того, вся мебель, матрасы и другие вещи, которые перевозил грузовик, выпали на проезжую часть дороги. Благодаря тому, что груз был запакован, скорее всего, он не пострадал.

Однако движение в сторону Троещины было полностью парализовано.

Напомним, 13 декабря в Киеве на проспекте Лобановского, 4 произошло столкновение лоб в лоб автомобиля "Citroen" и выехавшего на встречную полосу авто марки "Lexus". Пострадала 12-летняя девочка. Также в Киеве в ноябре легковой автомобиль Hyundai с наклейками такси Uber вылетел на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди.

А на Закарпатье, в городе Иршава, в ДТП погиб капитан местной футбольной команды "Бужора", еще двое футболистов получили серьезные травмы.