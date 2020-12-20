Статистика коронавируса в Украине на 20 декабря: в больницы попали более 3 тысяч человек

Количество новых случаев коронавируса в стране снова меньше 10 тысяч.

По состоянию на утро 20 декабря в Украине выявили 8 325 случаев COVID-19 (сутками ранее – 11 742). Среди заболевших – 443 ребенка и 306 медработников. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Также за последние сутки госпитализировали 3 037 человек, 116 умерли, а 6 626 – выздоровели.

Всего за сутки было проведено 39 941 тестирований на COVID-19 (в частности методом ПЦР – 32 234, методом ИФА – 7 707).

За все время пандемии в Украине заболело 964 448 человек, выздоровели – 581 162, умерли – 16 585. Также было проведено 5,2 млн ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

Ситуация с COVID-19 по регионам:

Киев — 100450 случаев зафиксировано (756 новых случаев)

Винницкая область — 20 956 (175)

Волынская область — 30 457 (260)

Днепропетровская область — 52557 (489)

Донецкая область — 32 255 (326)

Житомирская область — 36 401 (340)

Закарпатская область — 27 098 (95)

Запорожская область — 47 219 (675)

Ивано-Франковская область — 41 938 (140)

Киевская область — 53 007 (592)

Кировоградская область — 7785 (78)

Луганская область — 8759 (119)

Львовская область — 56 763 (321)

Николаевская область — 26 631 (371)

Одесская область — 63 938 (814)

Полтавская область — 31 577 (144)

Ровенская область — 38 536 (221)

Сумская область — 37 994 (382)

Тернопольская область — 32 392 (157)

Харьковская область — 65 312 (520)

Херсонская область — 15 653 (204)

Хмельницкая область — 36755 (395)

Черкасская область — 34 731 (280)

Черновицкая область — 38152 (203)

Черниговская область — 27 132 (268)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 18 декабря среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 33,40% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 18048. Тогда было проведено 39258 ПЦР-тестов.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.