Взрыв на Позняках: жители символически попрощались со своим домом

Своей акцией пострадавшие хотят привлечь внимание властей к решению своих проблем, многие из которых остаются нерешенными.

21 декабря исполняется полгода со дня взрыва газа в жилой многоэтажке на столичных Позняках. Накануне бывшие жильцы дома символически попрощались с ним, сообщило издание "Сегодня".

Возле дома был создан арт-объект. "Мы зацементировали в бетоне 40 ключей от 40 своих квартир. Так мы помянули погибших соседей и попрощались с домом, который сейчас активно демонтируют", – рассказали жильцы разрушенного здания.

Своей акцией они также хотят привлечь внимание властей к решению своих проблем, многие из которых остаются нерешенными.

Напомним, что 10 декабря строители приступили к демонтажу жилого дома, пострадавшего от взрыва в июне 2020 года. Планируется полностью разобрать полуразрушенное здание.

Утром 21 июня в жилом массиве Позняки Дарницкого района Киева взорвался газ в доме на улице Соломии Крушельницкой, 1/5. В результате обрушились перекрытия между четвертым, пятым, шестым и седьмым этажами. Погибли пять человек.

Городские власти выделили выделили 20 млн грн жителям дома, где произошел взрыв.

На демонтаж здания после взрыва на Позняках потратят 14 млн грн. Предполагалось, что дом перед сносом укрепят для безопасного демонтажа. Проектировщики придумали специальную конструкцию, которая будут вставляться внутрь образованного провала в доме, чтобы укрепить поврежденные конструкции. Кроме того, будет установлена сквозная металлическая балка, чтобы зафиксировать аварийные плиты.

В начале декабря мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из бюджета столицы финансовую помощь на ремонт и обустройство нового жилья выплатили 2 семьям из 40, которые остались без квартир после взрыва дома.