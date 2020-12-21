В Николаеве пьяный сосед из-за фейерверков выстрелил в ребенка

Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

В Заводском районе Николаева супруги решили вместе с друзьями и детьми запустить фейерверк, из-за чего их сосед открыл стрельбу и ранил 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Во время запуска фейерверков к супругам подошел возмущенный сосед с битой и пистолетом в руках, и открыл стрельбу, попав в десятилетнего мальчика.

"Взрослые отобрали оружие у злоумышленника, вызвали полицию и держали до прибытия правоохранителей", — сказано в сообщении.

У мужчины изъяли оружие и отправили на экспертизу. Злоумышленника отправили в отдел полиции, а раненого ребенка — в больницу.

Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, 1 июня 2019 года в собственном дворе в Переяслав-Хмельницком получил огнестрельное ранение в голову 5-летний Кирилл Тлявов. 3 июня он скончался в больнице. По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских – Ивана Приходько и Владимира Петровца. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Рядом с полицейскими находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний. Им сообщили о подозрении. 16-летнему подростку была избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.