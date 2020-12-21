Минздрав похвастался снижением заболеваемости COVID-19 (инфографика)

В Минздраве заявляют о снижении заболеваемости, когда количество госпитализаций остается высоким, а тестов ПЦР делают меньше обещанного.

Количество новых случаев коронавируса в Украине уменьшается третью неделю подряд. Об этом заявили в Министерстве охраны здоровья Украины на ежедневном брифинге, 21 декабря.

Так, по данным Минздрава, на прошлой неделе заболело 70 327 человек, а на позапрошлой — 78 719.

Кроме того, в МОЗ утверждают, что на этой неделе активно болеют 367 637 пациентов, и это на 11 тыс. меньше, чем неделей ранее.

Фокус проанализировал данные Минздрава по количеству госпитализированных больных коронавирусом.

[ + – ] Количество госпитализированных за неделю 14-20 декабря

За последнюю неделю в больницы положили 18419 людей. Наибольшее количество новых поступивших было в среду, 16 декабря. В тот день, по данным МОЗ, госпитализировали 3242 человека. При этом количество проведенных ПЦР-тестов разительно не отличается от предыдущего и следующего дня.

Наименьшее количество ПЦР-тестов, традиционно, сделали в понедельник – 20493.

В понедельник при 20,493 ПЦР-тестов было госпитализировано 1875 людей;

Во вторник при 31,963 ПЦР-тестов госпитализировано 1479 людей

В среду при 40,740 ПЦР-тестов госпитализировано 3242 человека

В четверг при 41,733 ПЦР-тестов госпитализировано 2997 человека

В пятницу при 42,340 ПЦР-тестов госпитализировано 2904 человека

В субботу при 39,258 ПЦР-тестов госпитализировано 2865 человек

В воскресенье при 32,234 ПЦР-тестов госпитализировано 3037 человек.

Всю неделю поступало примерно одинаковое количество больных, колеблясь в районе 2600 каждый день. Из этого можно сделать вывод, что заболеваемость не идет на спад.

Напомним, что согласно статистике коронавируса на 21 декабря, было обнаружено более 6000 новых случаев.

Ранее сообщалось, что в Великобритании найден новый штамм коронавируса. По словам премьер-министра Британии, он заразнее на 70%.

Страны Европы закрывают свои границы с Соединенным Королевством. В Украине также рассматривается вопрос о введении ограничений.