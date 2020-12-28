Украинцы назвали главное событие года в Украине и мире

Ожидаемо, коронавирус обошел всех

Соцопрос показал самые негативные и позитивные события, сообщается на сайте Фонда демократических инициатив.

На вопрос: "Какое событие в Украине – позитивное или негативное — вы назвали бы Событием 2020 года?" (выбрать можно было один вариант).

Эпидемия коронавируса, война на Донбассе, весенний карантин, повышение цен на основные товары и лекарства, а также тарифы – стали основными негативными событиями нынешнего года.

[ + – ] Результаты опроса о главном событии в Украине

Опрошенные выделили только одно позитивное событие за год – строительство автодорог в рамках "Большого строительства".

Негативным событием года в мире названо:

Начало пандемии коронавируса в Украине

Общественные протесты в Беларуси

Мировой экономический кризис

Война между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

[ + – ] Результаты опроса по главному событию в мире

Наиболее позитивным событием назвали появление вакцин от коронавируса. В то же время почти 20% опрошенных назвали протесты в Беларуси позитивным явлением, и 10,6% также позитивно оценивают войну в Нагорном Карабахе.

Исследование проводил Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 до 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрос проводился методом личного интервью face-to-face. Было опрошено 2004 респондентов, проживающих в 131 населенном пункте Украины. Статистическая погрешность не превышает 3,3%

Напомним, что Зеленский стал одновременно политиком и неудачником года.

Согласно соцопросу "Рейтинга" 51% украинцев считают прекращение обстрелов на Донбассе одним из главных достижений 2020 года.