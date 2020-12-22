"Условие выживания": стоимость проезда в украинских маршрутках изменится

Подорожание коснется не только Киева, но и других украинских городов

В связи с падением пассажиропотока из-за пандемии коронавируса украинские перевозчики заговорили о грядущем подорожании проезда в маршрутках и автобусах, передает передает "ТСН".

По информации Госкомстата, за 10 месяцев 2020 года общий пассажиропоток упал на 50%, в результате чего перевозчики потеряли половину прибыли. Поначалу они надеялись на поддержку государства, поскольку предпринимателям выделяли деньги, однако перевозчики компенсации не увидели. Поэтому повышение стоимости проезда – единственный способ компенсировать убытки.

Эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов отметил, что из-за пандемии водители обязаны брать пассажиров только на сидячие места:

"И все равно перевозчики возят. Различные компании по-разному поднимут, в зависимости от маршрута, в зависимости от загрузки".

В столице на коротких маршрутах стоимость проезда уже выросла с пяти до шести, а то и до восьми гривен. Теперь киевские перевозчики обсуждают вероятность его повышения до 10-12 гривен после локдауна 8-24 января, ориентировочно в феврале-марте.

Чтобы пассажиры не пересели на метро и городской общественный транспорт, перевозчики оптимизируют маршруты.

В других городах Украины вопрос о подорожании проезда тоже становится все острее. В Хмельницком, где тариф является одним из самых низких по Украине, тоже заговорили о повышении. Сейчас билет в троллейбусе стоит 3,5 грн, а в городском автобусе 5-6 гривен, в зависимости от времени суток.

Как отметил заместитель Хмельницкого городского головы Николай Ваврищук, повышение цен неизбежно, и таковы условия перевозчиков.

"Это их условие выживания на рынке. Сейчас они будут расчеты и 9, 10 грн. Конечно, городской совет не будет рассматривать такое сильное подорожание, и мы рассматриваем все расчеты. И будем принимать решение об увеличении стоимости проезда в пассажирском транспорте в феврале", – прокомментировал он.

В Житомире ездить также станет дороже.

"Планируем увеличить разрыв между наличной и безналичной формой оплаты, то есть увеличить наличную стоимость. Пока планируем повысить стоимость наличной оплаты в общественном транспорте на 1 гривну — до 9 грн в маршрутках и до 7 грн в электротранспорте, а безналичная стоимость останется такой, как и была (7 грн в автобусах и 5 в электротранспорте)", – заявил начальник управления транспорта и связи городского совета Константин Подпокровный.

Напомним, еще в 2016 году Виталий Кличко обещал "через несколько лет" избавить столицу от маршруток и пересадить горожан в просторные, современные автобусы. Однако грандиозные планы столь же далеки от воплощения, как и 4 года назад. Фокус разбирался, почему Киев не может обойтись без частных перевозчиков.