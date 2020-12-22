Российские военные протестировали системы ПВО и РЭБ под Луганском - якобы на учениях

Жители окрестных населенных пунктов на два дня остались без мобильной связи

В Славяносербском районе Луганской области, неподконтрольном украинским властям, появились переброшенные Россией системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, передает "Диалог.UA" со ссылкой на Telegram-каналы боевиков.

В "ЛНР" появление техники объяснили якобы учениями, которые были оперативно объявлены боевиками, однако на самом деле это российские военные начали тестирование систем ПВО и РЭБ.

Из-за испытаний оккупанты отключили оператор мобильной связи "Водафон" на двое суток, что вызвало волну возмущения среди местных жителей. Они даже начали писать в соцсетях о том, что излучения от радиолокационных станций вызывают проблемы со здоровьем. Особенно негодовали жители села Желтое.

Напомним, что 17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что РФ будет наращивать поддержку ОРДЛО, причем, не только в гуманитарной сфере.

Ранее сообщалось о том, что несколько установок реактивных систем залпового огня БМ-30 "Смерч" Вооруженных Сил Украины были замечены в районе поселка Чаплынка в Херсонской области в 20 км от административной границы с Крымом. В Киеве предупредили об усилении южного направления, вплоть до переброски туда РСЗО "Ольха-М" и БРК "Нептун".