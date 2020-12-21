Колонну военной техники ВСУ со "Смерчами" заметили в 20 км от границы с Крымом (фото)

О намерении усилить южное направление ранее говорили в Киеве

Несколько установок реактивных систем залпового огня БМ-30 "Смерч" Вооруженных Сил Украины были замечены в районе поселка Чаплынка в Херсонской области. Колонна, которую сопровождала полиция, попала на камеру видеорегистратора проезжающего мимо автомобиля, и запись появилась в телеграмм-канале "Украинский Диалог".

Чаплынка находится в 20 километрах от административной границы с оккупированным Крымом. Ранее в Киеве предупредили об усилении южного направления, вплоть до переброски туда РСЗО "Ольха-М" и БРК "Нептун".

Фото: Украинский Диалог

Фото: Украинский Диалог

17 декабря президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что РФ будет наращивать поддержку ОРДЛО, причем не только в гуманитарной сфере.

Ранее государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", которое входит в состав концерна "Укроборонпром", модернизировало и передало в Вооруженные силы Украины более 50 танков Т-64 и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-2.

Танки оснащены современными ночными прицелами, новейшими цифровыми радиостанциями, спутниковыми системами навигации и комплектами динамической защиты.

Кроме того, Украина в 2021 году купит пять новых турецких беспилотников Bayraktar. Тогда общее количество ударных БПЛА в ВСУ может достигнуть 11.

Несмотря на перемирие, боевики продолжают нарушать на Донбассе достигнутые договоренности. Утром 21 декабря они обстреляли украинские позиции около Горловки, в результате чего были ранены двое бойцов ВСУ.