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Киев очищает от снега 371 единица техники. За ней можно следить онлайн

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Фото: КГГА

Осадки в столице возможны и в течение ближайших трех дней.

В Киевской горадминистрации сообщили, что по состоянию на 11 часов город очищают от снега 371 единица техники. Также работает 71 бригада по ручной уборке (480 работников). 

С целью превентивной обработки ночью и на рассвете использованы:

  • 313,4 тонны соли;
  • 226,9 тонны песчано-соляной смеси;
  • 104,2 тонны жидких хлоридов.

Уже пятую зиму в Киеве работает онлайн-карта Clean City, которая позволяет увидеть, как убирают снег во всех районах города. Данные на карту передаются из навигаторов, которыми оборудована снегоуборочная техника.

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Городские власти заверяют, что с ноября в каждом районе столицы организовано круглосуточное дежурство дорожников и спецтехники на случай резкого ухудшения погодных условий. Для ликвидации последствий непогоды у "Киевавтодора" есть 544 единицы специальной техники.

Метеорологи прогнозируют, что осадки в столице возможны и в течение ближайших трех дней.

прогноз погоды

Напомним, в Киеве из-за сильного снегопада, на столичных дорогах образовались масштабные пробки. Согласно данным Google Maps, движение в центре города затруднено.