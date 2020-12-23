МАУ запускает рейс из Киева в Киев. Цена билета – $70

Продолжительность экскурсии составит 1 час.

Международные авиалинии Украины экскурсионный рейс вокруг Киева. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Вылет будет осуществляться из аэропорта Борисполь на самолете Embraer 195 с максимальной вместимостью 116 мест. Продолжительность экскурсии составит 1 час.

"Во время часовой экскурсии пилоты расскажут то, о чем раньше приходилось только слышать: что такое "полетные карты", "эшелон" и "брифинг", какая погода считается неблагоприятной для полета и многое другое", — говорит авиаперевозчик.

Стоимость одного билета при полной загрузке самолета составит $70, эквивалентных в гривне.

Услуга доступна только для корпоративных заказчиков.

Напомним, Всемирная туристическая организация ООН заявила, что в 2020 году пандемия коронавируса вернула уровень мирового туризма к состоянию 1990 года. Сообщается, что туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов за первые 10 месяцев 2020 года из-за карантинных ограничений.

Отрасль авиаперевозок — среди тех, кто сильнее других пострадал от закрытия границ в период пандемии. С начала года во всем мире деятельность прекратили уже более 43 авиакомпаний. В августе генеральный директор "Борисполя" Павел Рябикин говорил, что из-за карантина аэропорт потерял около трети авиакомпаний, а загрузка действующих рейсов значительно упала.