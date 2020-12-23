"Так стрелять учат в учебниках ГРУ": всплыли новые подробности о покушении на Кернеса

От последствий ранения мэр Харькова так и не смог оправиться до последнего дня.

Переживший в 2014 году покушение мэр Харькова Геннадий Кернес считал, что его заказали русские. Такой информацией поделился в интервью изданию "Страна" Павел Фукс, который был другом покойного.

На вопрос, к какой версии о заказчиках покушения склонялся сам пострадавший, бизнесмен ответил:

"Он выводов никаких не делал. Надо знать Кернеса. Он когда хочет, говорит, а когда не хочет — молчит, щурится, кривляется, изображает мимикой лица. Я просто за 33 года научился его понимать. Он считал, что это русские его заказали. Когда в него выстрелили, я взял одного парня — бывшего спецназовца, он посмотрел на отчет полиции и сказал, что так стрелять учат в учебниках ГРУ".

Фукс добавил, что следствие по делу продолжается до сих пор. Однако он считает, что за организацией покушения стояли профессиональные военные.

"Это было сделано, чтобы дестабилизировать ситуацию в Харькове, понимая, что с Геной уже не получится договориться про Харьковскую автономию. Кого-то бы другого назначили, и смогли бы с кем-то договориться, напугать и так далее", – пояснил он.

Сам Геннадий Кернес в интервью изданию "Гордон" в марте 2017 года заказчиком покушения прямо назвал министра внутренних дел Арсена Авакова. Однако Павел Фукс заверил, что таким образом мэр Харькова просто выстраивал себе медийную защиту.

"Где покушение, а где Аваков? Это другой масштаб", – резюмировал бизнесмен.

Советник Авакова нардеп Антон Геращенко заявлял, что покушение на Геннадия Кернеса организовывал глава пророссийского "Оплота" Евгений Жилин. Правда, это прозвучало уже после убийства последнего 19 сентября 2016 года.

В Геннадия Кернеса стреляли 28 апреля 2014 года около 12 часов во время пробежки по Белгородскому шоссе.

Чиновник получил тяжелое ранение: у него было пробито легкое и печень, пуля прошла навылет. Правоохранители позже нашли на месте происшествия гильзу 7,62 мм. Это боевое оружие, скорее всего, винтовка СВД со снайперским прицелом. Также было обнаружено самодельное взрывное устройство.

[ + – ]

Мэра прооперировали в Харьковской городской больнице скорой помощи, а в ночь с 28 на 29 апреля самолетом переправили в госпиталь в Хайфе, где ему сделали еще одну операцию. 4 мая Кернес опубликовал в Instagram селфи с больничной койки.

[ + – ]

После ранения Кернес больше не ходил и передвигался на инвалидной коляске.

Геннадий Кернес скончался 16 декабря в немецкой клинике "Шарите»", где лечился от коронавируса и его осложнений. 23 декабря в Харькове состоялось прощание с мэром, который возглавлял город 10 лет, и где был переизбран на третий срок 25 октября в первом туре местных выборов.