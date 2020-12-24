Ляшко объяснил, почему не закрыли ярмарки и новогодние елки

По мнению главного санитарного врача, так люди смогут немного отдохнуть от пандемической усталости и уйти на жесткий карантин.

Главный санврач Виктор Ляшко объяснил разрешение на посещение новогодних елок и ярмарок "пандемическую усталостью". Об этом он сообщил в эфире радио НВ.

"Если говорить о нынешнем декабре, с учетом всего, что мы пережили с марта, то не должны забывать о такой вещи, как пандемическая усталость. Она характерна для стран всего мира. Мы могли бы запретить правительственным решением ярмарки, новогодние елки, но был бы жесткое сопротивление, и люди не придерживались бы ограничений. Здесь главное — общественная ответственность. Я в нее верю", — говорит Ляшко.

В то же время он заметил, что установленные нормы не выполняются: "Когда я через неделю приезжаю в Киеве в популярный торгово-развлекательный центр и вижу, что ни одна из норм не выполняется. Это безответственное отношение владельца бизнеса. И таких ситуаций у нас множество".

Именно поэтому ввели карантин выходного дня, и он позволил "сбить рост эпидемической кривой".

"Мы понимаем, что сейчас вопрос в том, чтобы люди немножко отдохнули от пандемической усталости… Мы призвали всех сознательно отнестись к рождественским и новогодним праздникам. Празднуйте, но все должно быть в меру, и после этого мы должны закрыться для того, чтобы подготовиться к возможному росту заболеваемости гриппом и ОРВИ, среди которых может быть и коронавирус", — сказал Ляшко.

Отметим, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.В Украине коронавирусный карантин решением правительства продлен до 28 февраля.