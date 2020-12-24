Оснований для полной остановки авиасообщения с Великобританией пока нет, - Кулеба

Ситуация с новым штаммом коронавируса в Британии контролируема, а авиасообщение с Британией и так сведено к минимуму.

Второй волны по закрытию границ с Британией не состоялось, сообщил Дмитрий Кулеба во время итогового онлайн-брифинга Министерства иностранных дел.

"У нас на данный момент очень ограниченное, сведенное к критическому минимуму, авиасообщение с Британией. Ситуация остается контролируемой. Мы внимательно следим за развитием дискуссии относительно нового штамма в ЕС, и сейчас не видим оснований для того, чтобы закрывать полностью авиасообщения с Великобританией", — говорит Кулеба.

По его словам, Украина не должна смотреть на то, как действуют другие страны. Украина должна сама принимать решение, взвешивая риски и влияние явления на страну.

"Такой запрет установили страны, которые прежде всего имеют наиболее динамичный и большой пассажиропоток с Британией. Это или соседи, или страны англосаксонского мира. Потому понятно, что накануне праздников они почувствовали особенную угрозу от новостей, которые прозвучали из Великобритании", — подытожил Глава МИДа.

Напомним, что в Англии нашли новый штамм коронавируса, который оказался на 70% заразнее.

Сообщение с Британией временно ограничили целый ряд стран.

Компания BioTech заявила, что они готовы создать вакцину от новой мутации COVID-19 за 6 недель.