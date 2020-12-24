УЗ запустила два дополнительных поезда на Закарпатье на время праздников
Поезда будут курсировать через день по маршруту Ужгород-Херсон и Харьков-Ворохта.
По данному маршруту Укрзализныця планирует перевозить пассажиров с 24 декабря по 31 января, сообщается на сайте УЗ.
В обоих направлениях поезда будут ходить через один день.
Маршрут Ужгород-Херсон будет следовать по четным дням. Из Ужгорода будет отправляться в 16:21, а приезжать в 13:59. Из Херсона в 15:10, а в Ужгород в 13:11, но в нечетные даты.
Во время маршрута будут остановки на таких станциях:
- Мукачево
- Львов
- им. Тараса Шевченка
- Долинская
- Кривой Рог
- Апостолово
Поезд по маршруту Харьков-Ворохта будет следовать по четным дням. Из Харькова будет отправляться в 12:28, а прибывать в Ворохту в 12:02 следующего дня. В обратном направлении из Ворохты поезд будет отправляться из Ворохты в 13:51, а прибывать в Харьков в 13:20.
Остановки планируются на следующих станциях:
- Полтава
- Миргород
- Лубны
- Гребинки
- Борисполь
- Киев
- Львов
Ивано-Франковск и другие станции.
Напомним, что ранее в УЗ озвучивали планы по запуску поездов в данных направлениях. С сегодняшнего дня поезда начинают следовать по данным маршрутам.
Ранее сообщалось, что в поездах "Интерсити+" появилась возможность заказывать бизнес-ланчи.
Также в компании планируют начать показ лицензионных фильмов и мультфильмов в "Интерсити".