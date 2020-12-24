Украинские военные привели в готовность "Смерчи" на Херсонщине

Военные отработали подготовку по нанесению ударов по целям противника.

В Херсонской области прошли занятия по готовности ракетных подразделений ВСУ на южном направлении к выполнению задач с применением реактивной системы залпового огня "Смерч", сообщает Командование объединенных сил ВС Украины на своей странице в Фейсбуке.

В ходе учений ракетчики отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетных ударов по определенным целям условного противника.

Командующий объединенных сил ВС Украины генерал-лейтенанта Сергей Наев рассказал, что бойцы выехали колонной на стартовые позиции, развернули системы, выполнили подготовку к пускам с элементами непосредственной охраны и обороны.

Он добавил, что занятия по готовности ракетных подразделений сейчас проводятся каждую неделю как днем, так и ночью.

Ранее колонну военной техники, в составе которой были РСЗО "Смерч" заметили в поселке Чаплынка, который находится в 20 километрах от административной границы с Крымом.

Напомним, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский после посещения зоны проведения ООС заявил, что украинская военная техника нуждается в обновлении.