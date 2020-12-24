Причиной падения электроопор на Шулявском мосту в Киеве назвали заводской брак

После аварии демонтировали 9 опор освещения и контактную сеть троллейбуса.

Причиной падения электроопор на Шулявском мосту стал заводской брак.

Об этом сообщает Village Украина со ссылкой на КГГА.

Согласно заключению Института электросварки имени Патона и Государственного научно-исследовательского института строительных конструкций, сварочный шов, который размещался в основе конструкции опор освещения, был разрушен.

В Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева рассказали, что эта конструкция была изготовлена на заводе.

"На момент монтажа на Шулявском мосту генподрядчик получил сертификат качества от завода-производителя. Когда конструкцию устанавливали, то не могли визуально определить возможные повреждения сварочного шва", – говорится в сообщении.

После аварии демонтировали 9 опор освещения и контактную сеть троллейбуса, так как во время проверки конструкций моста выявили такие же повреждения сварочных швов. Эти дефекты расположены в тех же местах, трещины в которых привели к падению трех опор.

Столбы освещения смогут восстановить только после разрешения от органов следствия. Когда это произойдет, пока не известно.

Напомним, 15 декабря стало известно, что на Шулявском мосту рухнули три фонаря. В прокуратуре сообщили, что они повредили 9 автомобилей.

Фокус разбирался почему так произошло и "кто в этом виноват".