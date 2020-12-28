Кличко рассказал, как будут работать школы во время локдауна

Детские сады будут работать в обычном режиме.

Мэр Киева Виталий Кличко на брифинге рассказал, как будут работать учебные заведения во время локдауна в январе.

"С 25 декабря у столичных школьников начались зимние каникулы. Продлятся они до 11 января. А после этого, во время локдауна, учебные заведения будут работать в дистанционном формате", — сказал Кличко.

Детские сады будут работать в обычном режиме.

Кроме того, по его словам, во время каникул для детей пройдет большое количество онлайн-мероприятий.

"Детей и их родителей ожидают праздничные конкурсы, квесты и мастер-классы по созданию игрушек и подарков своими руками. И многое другое", — сообщил Виталий Кличко.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна в Украине с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал этот жесткий карантин "зимними каникулами ради безопасности".

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в начале января количество новых случаев заражения коронавирусом может составлять 20-25 тысяч в сутки.В Украине коронавирусный карантин решением правительства продлен до 28 февраля. Внутри него, с 8 до 24 января, будет действовать жесткий карантин (локдаун).