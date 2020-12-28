В Борисполе россиянин пытался за взятку в 300 долларов попасть в Украину (видео)

Гражданину России запретили въезд в Украину на 3 года.

В аэропорту Борисполь гражданин России хотел подкупить пограничников, чтобы попасть в Украину. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, 40-летний россиянин прилетел в Киев из Турции. Во время пограничного контроля ему отказали в пересечении границы, потому что он не смог назвать цель своего визита в Украину.

"Сегодня утром, не дождавшись обратного рейса, мужчина решил подкупить пограничников. Чтобы пограничники все же пересмотрели решение и беспрепятственно его пропустили в Украину, путешественник предложил 300 долларов. Однако его замысел не удался", – говорится в сообщении.

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Незаконные действия иностранца пограничники пресекли и сообщили об этом факте сотрудникам Нацполиции.

Правоохранители составили протокол об уголовном правонарушении. Россиянину запретили въезд в страну на 3 года. Он уже покинул территорию Украины обратным рейсом.

Отметим, пограничники Белгород-Днстровского отряда запретили три года въезд в Украину молдованину, который на пункте пропуска "Старокозачье" пытался дать им взятку в 15 евро.

Ранее украинские пограничники совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного вывоза за границу предметов старины, среди которых была скрипка Stradivarius, датированная 1687 годом.