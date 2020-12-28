ОПЗЖ, "Слуга народа" и "ЕС" - лидеры в рейтинге партий от Деминициатив и КМИС

Партия Зеленского продолжает терять поддержку, "ЕС" и "ОПЗЖ" – растут.

В Верховную Раду имеют шансы пройти "Сила и Честь" Игоря Смешко и "За майбутнє", сообщается на итоговой пресс-конференции "Новогодние надежды и неожиданности: с какими чувствами и мыслями украинцы провожают старый и встречают Новый год".

Наибольшую поддержку в опросе КМИС, среди тех, кто определился и точно примет участие на выборах, имеет ОПЗЖ. Рейтинг их поддержки составляет 20%. "Слуга народа" – 18%. "Европейская солидарность" прибавила около 10% после последних парламентских выборов и имеет поддержку 17%. За ними следует "Батькивщина" – 12% и "Сила и Честь" – 5%

На грани прохождения в парламент: "За Майбутнє" – 4%. "Самопомощь", "Партия Шария", "Украинская стратегия" и "Голос" – имеют по 3%.

В то же время по результатам Центра Разумкова партия "Слуга народа" имеет 26,5%, а "ЕС" – 19,5%. Эти данные также среди тех, кто определился и точно будет голосовать на выборах.

Общенациональный репрезентативный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии методом личного интервью с 5 до 13 декабря 2020 во всех регионах Украины кроме временно оккупированного Крыма и временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование КМИС проведено с 4 по 8 декабря 2020 методом телефонного опроса. В обоих исследованиях опрошены по 2 тыс. респондентов. Погрешность составляет 3,3%.

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