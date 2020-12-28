Оккупанты обстреляли позиции под Чермалыком, ранен боец ВСУ

Обстрел произошел в районе 10:00, ранение получил один из военнослужащих механизированной бригады ВСУ.

Украинская сторона СЦКК подготовила и направила ноту в СММ ОБСЕ, сообщается на официальной странице СЦКК в Телеграме.

Пророссийские боевики обстреляли украинские позиции под Чермалыком, что в Донецкой области. В результате ранен украинский военнослужащий.

По заявлению украинской делегации, состояние здоровья военного удовлетворительное, его, с пулевым ранением, эвакуировали в медицинское учреждение. Ему предоставили необходимую медицинскую помощь.

Украинская делегация использовала координационный механизм: введен "режим тишины", подготовлено и направлено сообщение в СММ ОБСЕ.

Чермалык – населенный пункт, находящийся недалеко от Мариуполя в Донецкой области. Население села составляет 1908 человек.

Напомним, что 21 декабря оккупанты ранили двух бойцов ВСУ в районе обстрела.

Также сообщалось, что боевики вернули Украине военнопленного Александра Пупко.