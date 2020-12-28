Украина ведет переговоры о вакцине со всеми, кроме России, – Ермак

По словам главы ОП, все усилия направлены на то, чтобы Киев получил вакцину как можно скорее.

Украинские власти договариваются о поставках вакцины от коронавируса со всеми производителями, кроме России. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает РБК-Украина.

По его словам, переговоры ведутся с Китаем, европейскими и другими странами. Все усилия направлены на то, чтобы Киев получил вакцину как можно скорее.

"Мы рассчитываем быть одной из первых стран Восточной Европы, которая получит вакцину. Стоит задание получить вакцину как можно скорее, в январе-феврале", — отметил Ермак.

Отметим, глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал, что украинские власти предложат мировым производителям вакцины против COVID-19 свои услуги по транспортировке препарата в разные страны самолетом "Мрия". За такую услугу Украина будет просить получить вакцину вне очереди и без квот.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поставил министру здравоохранения задачу получить вакцину в конце января, в крайнем случае – в феврале.

Ранее Радуцкий сказал, что в рамках глобальной инициативе COVAX Украина должна получить первую партию вакцины (4 млн доз) примерно 1 марта нового года.