Оборонный заказ выполнен на 99,5% - Таран

В войска поставлено 10,5 тысяч единиц техники и 3,2 млн штук боеприпасов.

Несмотря на пандемию коронавируса, в некоторых категориях оборонного заказа показатели 2020 года превысили аналогичные за 2019 год, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

По состоянию на 26 декабря было заключено контрактов на сумму 21 млрд 897,87 млн гривен из выделенных 22 млрд, 004,74 млн гривен. Увеличен объем закупок нового и модернизированного вооружения и военной техники, которое поставляли в войска ВСУ.

Обеспечение боеприпасами, бронированной техникой, цифровыми средствами связи оказались выше, чем в прошлом году.

По словам Тарана, уже оплачен аванс на изготовление и производство военной техники в 2021 году на 6,5 млрд гривен. Акцент в следующем году будут делать на закупке нового вооружения, а не на ремонте устаревших образцов. Для этого пересмотрят подходы к распределению и использованию средств на закупки новых и модернизированных образцов военной техники и вооружения.

"Следует изменить неверную практику, когда Государственный оборонный заказ используется лишь как способ обеспечения поточных потребностей ВСУ", — подчеркнул Андрей Таран.

Напомним, что Украина впервые закупит турецкие корветы класса "Ада", которые позволяют принимать вертолеты на борт. Их построит судостроительный завод "Океан" в Николаеве.

Ранее в Генштабе объяснили, почему не заказывают "Оплоты" для нужд ВСУ.