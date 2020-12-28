Жители ОРДЛО чаще выбирают Украину, выезжая из Донбасса, – экс-регионал Царев

Выдача российских паспортов не особо повлияла на выбор людей, уставших ждать лучшей жизни от оккупантов.

Экс-регионал Олег Царев, сбежавший после Революции достоинства в Крым от уголовного преследования, активно поддерживавший в 2014-2015 годах так называемую "Новороссию" и даже бывший ее "секретарем", признал: жители оккупированных территорий, уезжая из Донбасса, чаще выбирают Украину, передает "Диалог.UA".

В интервью "Комсомольской правде" он отметил, что ситуация в ОРДЛО сложилась тяжелая, "Л/ДНР" находится под абсолютным управлением России, а жители продолжают уезжать из разоренных войной городов и сел. Причем далеко не всегда – к восточному соседу.

"Если посмотреть на цифры объективно, тот количество выезжающих из Донбасса в Украину больше, чем выезжающих в Россию. Не только в этом году — это тенденция последних лет", – цитирует слова бывшего украинского нардепа издание.

При этом отмечается, что выдача российских паспортов не особо повлияла на этот процесс, поскольку в последнее время РФ ужесточила меры по пересечению границы из-за коронавируса, что серьезно замедлило получение жителями Донбасса российских паспортов.

О том, что жители ОРДЛО не верят больше в лучшую жизнь в России, свидетельствует и тот факт, что после обещания российского президента нарастить помощь Донбассу местные жители раскритиковали слова Владимира Путина и заявили, что им – грош цена.

Ранее Царев отличился тем, что предложил выкупить в Нововоронеже нашумевший памятник Аленке. Он заявил, что объект мог стать туристической жемчужиной и выразил готовность поставить его в санатории им. Кирова в Ялте, руководителем которого является.