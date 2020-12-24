В ОРДЛО отреагировали на обещание Путина нарастить поддержку

Жители оккупированных территорий больше не верят словам главы РФ

Обещание российского президента Владимира Путина наращивать поддержку ОРДЛО на оккупированных территориях Донбасса не произвело впечатления на жителей оккупированных территорий, где растет недовольство Россией.

Популярный среди сепаратистов телеграмм-канал "Тайны Луганской Республики" напомнил о том, что РФ собирается урезать финансирование "ЛНР", а данные Путиным во время прямой линии обещания о помощи ничего не стоят.

"Слова, не подкрепленные делом, не имеют никакой цены. А цена слов Владимира Владимировича Путина нам прекрасно известна. Пока предпосылок для того чтобы ситуация в республиках кардинально улучшилась – нет. По-прежнему нет четкой стратегии по Донбассу, есть тактические задачи и ситуативные решения", – говорится в публикации.

Даже вероятные поставки российской вакцины от коронавируса на оккупированный Донбасс в следующем году, о которых как о большой победе пишут росСМИ и местные издания, по мнению авторов канала, начнутся только потому, что РФ не смогла протолкнуть препарат на украинский рынок.

"Если бы Кремлю это удалось, то большой победы, о которой скоро будут все писать, не получилось бы", – отметил источник.

Напомним, Верховная Рада продлила еще на год действие закона об особом статусе Донбасса.

Тем временем Российская Федерация начала призывать жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, в свою армию. Об этом сообщил представитель уполномоченного ВР по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

Несмотря на осуждение международного сообщества, Россия продолжает раздавать паспорта на Донбассе. Указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО подписал Путин в апреле 2019 года.

В свою очередь вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что жители Крыма и Донбасса, которые получили российские паспорта – жертвы, поэтому у Украины нет к ним претензий.