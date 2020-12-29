Госстат назвал средний уровень зарплаты по Украине

Самый высокая средняя зарплата в Киеве – 17580 гривен, самая низкая – в Черниговской области – 9615 гривен.

Средний уровень зарплаты в декабре достиг 12264 гривен, сообщается на сайте Госстата.

Уровень реальной зарплаты в ноябре 2020 вырос на 8,1% по сравнению с ноябрем 2019 года. По отношению к октябрю текущего года уровень зарплаты, наоборот, уменьшился на 2,8%.

Уровень номинальной зарплаты у штатных работников в ноябре уменьшился на 1,5% по сравнению с октябрем. В то же время в годовом выражении зарплата возросла на 12,2% и составила 11987 гривен.

[ + – ] Динамика уровня средней зарплаты

В государственной службе статистики отмечают, что уровень средней зарплаты 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты, которая составляет 5000 тысяч гривен.

Пять областей вместе с Киевом с наибольшим уровнем зарплаты выглядит следующим образом:

Киев – 17582;

Донецкая область – 12781;

Киевская область – 12172;

Днепропетровская область – 11980;

Запорожская область – 11894.

И пять областей с наименьшим уровнем средней зарплаты:

Кировоградская область – 10005;

Житомирская область – 9866;

Волынская область – 9807;

Херсонская область – 9738;

Черниговская область – 9615.

Наибольший прирост зарплат наблюдается в сфере здравоохранения и социальной защиты — 48,5%, в предоставлении других услуг – 43%, в сфере искусства и спорта – 19%.

Отмечается, что уровень заработной платы в сфере временного размещения и организации питания снизился на 6,8%. Зарплаты на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности уменьшились на 3,3%.

Напомним, что ранее в Госстате опубликовали данные по числу умерших людей в Украине за 10 месяцев.

Также в службе статистики фиксировали рост цен к концу года.

Ранее Госслужба запустила приложение с доступом к разным статистикам.