В Киеве в декабре нарушители правил автопарковки заплатили 1,7 млн грн штрафов

В течение декабря инспекторы по парковке вынесли 6 164 постановления.

В столичный бюджет от уплаты штрафов за нарушение правил парковки поступило 1 млн 744 тыс 295 гривен.

Об этом сообщается на странице департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

"В течение декабря 2020 года за нарушение правил остановки, стоянки и парковки инспекторы по парковке вынесли 6 164 постановления. В городской бюджет от уплаты штрафов по состоянию на 28 декабря поступило 1 744 295 грн", − говорится в сообщении.

В департаменте призвали водителей не нарушать правила парковки и оставлять свои авто только на специально отведенных площадках. В выходные и праздничные дни парковка на них − бесплатная.

Ранее Фокус выяснял, как обжаловать штраф за неправильную парковку и вернуть свое авто.

Напомним, ранее новоизбранный секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов разместил на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал об установке знака с надписью "Место парковки для оленей" на перекрестке возле Сумского рынка. По его словам, на этом месте чуть ли не ежедневно кто-то паркует автомобиль так, что тот загораживает проезд трамваю.