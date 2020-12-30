“Укрзализныця” в 2020 капитально отремонтировала и модернизировала 100 локомотивов

На балансе компании находится более 3,5 тысячи локомотивов, из них на ходу — 2022.

Капитальный ремонт и модернизацию прошли 51 тепловоз и 49 электровозов в период с января по ноябрь, — сообщается в пресс-службе компании.

В компании также сообщают, что поточный ремонт выполнили на 4,5 тысячях локомотивах (один локомотив мог несколько раз проходить ремонт), из них более 3,5 тысячи среди электровозов и 1200 тепловозов. Общая сумма ремонтных работ составила более 1,3 млрд гривен.

Капитальный ремонт и модернизация 100 локомотивов стоила компании более 1,1 миллиарда гривен. Работы производились на локомотиворемонтных заводах УЗ. Согласно планам компании, в этом году капитальный ремонт и модернизацию должны пройти 111 локомотивов.

Сообщается, что правление компании приняло решение о реалокации 400 млн гривен на ремонт подвижного состава.

На следующий год "Укрзализныця" планирует провести капитальный ремонт и модернизировать 177 локомотивов и 4400 поточных ремонтов. Все работы будут проводиться на собственных мощностях ремонтных заводов "Укрзализныци".

В компании отдельно отмечают, что у них достаточно локомотивов для увеличения объемов эксплуатационных работ.

Напомним, что сегодня сошел с рельсов экспресс поезд Киев-Борисполь.

Ранее "Укрзализныця" на новогодние праздники запустила два поезда с юго-востока на запад Украины. А также запустила поезд из Киева в прифронтовую Авдеевку.