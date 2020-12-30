Шмыгаль рассказал, кто получит прививку китайской вакциной от COVID-19 в первую очередь

Глава Кабмина подчеркнул, что вакцинация будет бесплатной.

Первая партия вакцины производства китайской фармгруппы Sinovac Biotech в количестве 700 тысяч доз поступит в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации, сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в первую очередь вакцину получат медики и люди, которые находятся в группе риска.

"Правительство и Офис Президента продолжают активно вести переписку с руководством других государств и международными финансовыми органами по закупкам дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки", – добавил глава Кабмина.

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Как сообщалось на сайте президента Украины, на выполнение задания главы Минздав заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinovac Biotech. Переговоры продолжались с сентября, а их сложность заключалась в глобальной конкуренции за качественные вакцины.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее "рискованные" социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу", – заявил Зеленский.

Договор о поставках вакцины подписан с украинской компанией "Лекхим", которая является представителем Sinovac в Украине. В соответствии с ним, в страну поставят 1 913 316 доз по цене 504 грн за дозу. Для населения вакцинация будет бесплатной.

Напомним, вакцина от Covid-19, разработанная китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm, во время клинических испытаний показала эффективность 79,34%.

Ранее главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал, какие вакцины входят в портфель глобальной инициативы COVAX, которая поставит вакцину в Украину от 8 до 16 млн доз. По его словам, Украина может получить вакцину от трех производителей: от AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США) и Johnson & Johnson (США).