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Статистика коронавируса в Украине на 31 декабря: за сутки умерли 209 человек

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человек в респираторе
Фото: "РБК"

За сутки, 30 декабря, зафиксировано 9 699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За прошедшие сутки в стране:

  • госпитализированы – 2704 человека;
  • умерли – 209;
  • выздоровели – 11 803 человека;
  • проведено тестирований – 58 547 (в том числе методом ПЦР – 38 932, методом ИФА – 19 615).

30 декабря заболели 341 ребенок и 439 медработников.

За все время пандемии в Украине заболели 1 055 047 человек, выздоровели – 709 993, умерли – 18 533, проведено ПЦР-тестов – 5 585 615.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев — 111 471 случай (в том числе 1 332 за последние сутки);
  • Винницкая область — 22 500 (258);
  • Волынская область — 33 016 (281);
  • Днепропетровская область — 58 561 (467);
  • Донецкая область — 36 391 (486);
  • Житомирская область — 39 202 (482);
  • Закарпатская область — 28 200 (135);
  • Запорожская область — 54 088 (660);
  • Ивано-Франковская область — 43 190 (118);
  • Киевская область — 59 204 (669);
  • Кировоградская область — 8 448 (103);
  • Луганская область — 10 508 (290);
  • Львовская область — 61 268 (345);
  • Николаевская область — 30 900 (400);
  • Одесская область — 71 125 (533);
  • Полтавская область — 36 079 (291);
  • Ровенская область — 40 990 (318);
  • Сумская область — 40 642 (337);
  • Тернопольская область — 34 023 (234);
  • Харьковская область — 69 377 (570);
  • Херсонская область — 17 752 (255);
  • Хмельницкая область — 39 187 (354);
  • Черкасская область — 39 011 (315);
  • Черновицкая область — 40 017 (202);
  • Черниговская область — 29 897 (264).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid19.gov.ua, в Украине 29 декабря было проведено 34 792 ПЦР-теста, 31,4% среди них оказались положительными. В лабораториях остались необработанными 3 544 образца.

Напомним, в настоящее время в Украине циркулируют пять штаммов коронавируса. Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

До конца года госпредприятие "Медицинские закупки" должно закупить и доставить в страну около 1,5 млн экспресс-тестов на антиген к COVID-19. 