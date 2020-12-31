Статистика коронавируса в Украине на 31 декабря: за сутки умерли 209 человек
За сутки, 30 декабря, зафиксировано 9 699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
За прошедшие сутки в стране:
- госпитализированы – 2704 человека;
- умерли – 209;
- выздоровели – 11 803 человека;
- проведено тестирований – 58 547 (в том числе методом ПЦР – 38 932, методом ИФА – 19 615).
30 декабря заболели 341 ребенок и 439 медработников.
За все время пандемии в Украине заболели 1 055 047 человек, выздоровели – 709 993, умерли – 18 533, проведено ПЦР-тестов – 5 585 615.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 111 471 случай (в том числе 1 332 за последние сутки);
- Винницкая область — 22 500 (258);
- Волынская область — 33 016 (281);
- Днепропетровская область — 58 561 (467);
- Донецкая область — 36 391 (486);
- Житомирская область — 39 202 (482);
- Закарпатская область — 28 200 (135);
- Запорожская область — 54 088 (660);
- Ивано-Франковская область — 43 190 (118);
- Киевская область — 59 204 (669);
- Кировоградская область — 8 448 (103);
- Луганская область — 10 508 (290);
- Львовская область — 61 268 (345);
- Николаевская область — 30 900 (400);
- Одесская область — 71 125 (533);
- Полтавская область — 36 079 (291);
- Ровенская область — 40 990 (318);
- Сумская область — 40 642 (337);
- Тернопольская область — 34 023 (234);
- Харьковская область — 69 377 (570);
- Херсонская область — 17 752 (255);
- Хмельницкая область — 39 187 (354);
- Черкасская область — 39 011 (315);
- Черновицкая область — 40 017 (202);
- Черниговская область — 29 897 (264).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid19.gov.ua, в Украине 29 декабря было проведено 34 792 ПЦР-теста, 31,4% среди них оказались положительными. В лабораториях остались необработанными 3 544 образца.
Напомним, в настоящее время в Украине циркулируют пять штаммов коронавируса. Об этом сообщил Центр общественного здоровья.
До конца года госпредприятие "Медицинские закупки" должно закупить и доставить в страну около 1,5 млн экспресс-тестов на антиген к COVID-19.