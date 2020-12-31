"Как жалок шут на троне короля": нардеп Гончаренко поздравил украинцев с Новым годом (видео)

Народный депутат Алексей Гончаренко потроллил Владимира Зеленского в своем новогоднем поздравлении.

Народный депутат Алексей Гончаренко неординарно поздравил украинцев с наступающим Новым 2021 годом. Свое видеопоздравление он записал на фоне сцены, на которой артисты из "95-го квартала" исполняют ставший популярным номер, в частности, Владимир Зеленский играет гениталиями на рояле.

"Ну как вам этот год, насмеялись? Римляне говорили, что история государства – это история их правителей. И они создали великое государство. А посмотрите на этого "клоуна". Это и есть современная история Украины. Смешно? Уже не очень. Стыдно? Да. Как жалок шут на троне короля", – обратился к украинцам Гончаренко.

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В поздравительном видео нардеп сделал отсылку к своему прошлогоднему ролику, в котором желал украинцам в 2020 выбросить "зелень".

"Год назад я говорил вам, что пора выбрасывать "зелень"! И результаты местных выборов, рейтинги, уровень доверия показывают, что нам это удалось. Мы выбросили "зелень", а в следующем году пора выбрасывать и "клоуна". С Новым годом, украинцы!", – заключил Алексей Гончаренко.

[ + – ] Поздравление Гончаренко в 2019 году

Отметим, на сайте президента Российской Федерации была опубликована заметка, в которой перечисляется список глав государств и правительств других стран, которых Владимир Путин поздравил с Новым годом. Однако президента Украины Владимира Зеленского в перечне нет.