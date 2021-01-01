В последний день года и в новогоднюю ночь пожары унесли жизни 9 граждан

В ГСЧС призвали украинцев заботиться о противопожарном состоянии своего жилья.

В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь в Украине из-за пожаров погибли 9 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В последний день 2020 года и в новогоднюю ночь на пожарах погибли 9 граждан. В целом, 84 случая возгораний зафиксировали пожарные ГСЧС за прошедшие сутки в жилом секторе страны", – говорится в сообщении.

В ГСЧС призвали граждан заботиться о противопожарном состоянии своего жилья, а также напомнили правила безопасности:

в праздничный период ограничьте использование пиротехнических изделий, в частности салютных установок, петард, бенгальских огней;

не используйте несертифицированные электрогирлянды, гирлянды с дефектами, или низкого качества.

не курите в постели;

следите за состоянием и исправностью электросети;

в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;

при использовании печного отопления проверьте меры безопасности и исправность печи;

не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;

старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

Напомним, 18 декабря в Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере. Сотрудники ГСЧС спасли шестерых пациентов, которые прятались под кроватями, а затем эвакуировали 51 человека.

15 декабря, в Святошинском районе Киева произошел пожар в отдельно стоящем двухэтажном административном здании по адресу проспект Академика Палладина, 46/2. После того, как был потушен огонь, спасатели обнаружили тела двух людей.

В Днепре в результате пожара в старом жилом доме погибли три человека. Трагедия произошла 16 декабря на улице Николая Хвылевого Новокодацького района города.