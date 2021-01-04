Украина отправит в Хорватию гуманитарную помощь из-за землетрясения

"Украина молится за всех, кто пострадал от катастрофы", – сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении Хорватии гуманитарной помощи из-за мощных землетрясений. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, Кабмин должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации.

Ранее Зеленский выразил соболезнования хорватскому народу в связи с землетрясением.

"Украина молится за всех, кто пострадал от этой катастрофы, и желает силы и выносливости", — написал Зеленский.

Напомним, 29 декабря землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии к югу от столицы страны Загреба. Землетрясение произошло около 12:20 по местному времени и длилось более 20 секунд. Его ощутили по всей Хорватии. После основного толчка зафиксировали еще серию афтершоков. Мэр Петриньи Даринко Думбович сообщает, что разрушена "практически половина города". Семь человек погибли.

Из-заземлетрясения в Хорватии пострадало здание посольства Украины, которое находится в Загребе. Здание получило незначительные повреждения, сотрудники не пострадали.