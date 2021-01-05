Посол Нидерландов объяснил, чем Украина отличается от России

Дипломат посоветовал беречь украинцам то, чем не могут похвастаться россияне

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Нидерланды в Украине Йеннес де Мол уверен, что есть одна вещь, которая отличает Украину и Россию. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

Дипломат, который восемь лет проработал в Российской Федерации, уверен, что у нашей страны есть то, чего нет у соседей.

"Меня все спрашивают: "А какая разница между Украиной и РФ?". Я всегда говорю, что разница огромная, и это одно слово – "свобода". Да, у вас легкий хаос, непонятно, что будет завтра. Ок. Но есть свобода, радость, желание перемен, инициатива. Берегите, защищайте, развивайте это", – подчеркнул он.

На вопрос журналистов о том, каковы шансы Украины на вступление ЕС, Йеннес де Мол ответил, что и для Нидерландов, и для Евросоюза важно, чтобы Украина была безопасной, демократической и процветающей.

"Вы сейчас являетесь частью Восточного партнерства, и, как Молдова и Грузия, имеете соглашение об ассоциации. Это соглашение очень важное, системной интеграции все больше и больше. Но это не значит, что обязательно надо становиться членом ЕС. Есть варианты, вы можете интегрироваться в экономическую систему без членства (вариант Норвегии или Швейцарии)", – пояснил дипломат.

Посол развеял тревогу украинцев относительно лишения страны безвизового режима с ЕС, отметив, что все новости о возможном решении Евросоюза были основаны лишь на словах депутатов Европарламента. Однако речи о реальных угрозах не было.

Напомним, действия России, направленные на легализацию "ДНР" и "ЛНР" на международных политических площадках, свидетельствуют о намерении Кремля признать независимость данных территорий в одностороннем порядке. Ранее Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать оккупантов Донбасса, использовав для этого формат Арриa Совета безопасности ООН.