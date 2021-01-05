За 2020 год водителям насчитали более 137 млн грн платы за перегрузку транспорта

По итогам года больше всего платы было начислено в Одесской, Херсонской и Киевской областях.

По итогам прошлого года инспекторы Укртрансбезопасности проверили почти 700 тысяч фур, составили более 14 тысяч актов нарушений весовых параметров и насчитали более 137 миллионов гривень платы за перегрузку. Об этом сообщает Мининфраструктуры.

В министерстве говорят, что по итогам года больше всего платы было начислено в Одесской, Херсонской и Киевской областях.

При этом сегодня Служба безопасности Украины задержала полицейского, который требовал взятки с автоперевозчиков, чтобы "закрыть глаза" на перегрузки фур. Правоохранители рассказали, что из-за действий коррупционера "разрушалось покрытие местных автодорог, на которое тратятся миллионы бюджетных средств".

Напомним, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что система взвешивания перегруженных фур на автодорогах готова к эксплуатации. ЦОД будет получать информацию от WiM-комплексов (взвешивающих автомобили в движении), мобильных и стационарных пунктов ГВК и весовых комплексов портов и стивидорных компаний.

По словам Криклия, цифровизация всех процессов для исключения человеческого фактора остается главной целью ведомства в реформировании Укртрансбезопасности.

Комплекс WiM состоит из четырех основных элементов:

Электронная система взвешивания, встроенная в покрытие дороги, которая контролирует все имеющиеся на дороге полосы движения. Закрепленные над каждой полосой движения камеры, фотографирующие автомобиль для распознавания его госномера. Система обработки и передачи информации в защищенную базу данных, с которой работают инспекторы "Укртрансбезопасности". Площадка для контрольного взвешивания, расположенная на удалении 5 км от места взвешивания.

При фиксации системой автомобиля с превышенной нагрузкой на ось, данные о нем передаются на мобильный весовой комплекс "Укртрансбезопасности", расположенный на площадке для контрольного взвешивания. Автомобиль останавливается, инспектор проводит его взвешивание, и если нарушение подтверждается, то выписывает штраф.