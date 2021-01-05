Минздрав опубликовал обновленный протокол лечения коронавируса

МОЗ продолжает корректировать условия применения спорного препарата "тоцилизумаб".

Министерство здравоохранения обнародовало обновленный протокол лечения коронавирусной болезни, который был утвержден 31 декабря 2020 года. Применение этого протокола является обязательным для всех медицинских работников в Украине, которые предоставляют помощь пациентам с COVID-19.

Как отметила врач-инфекционист Ольга Голубовская, главным изменением является то, что препарат "тоцилизумаб" теперь не будут применять для лечения больных с критическим течением заболевания. Его рекомендуют лишь при тяжелом течении болезни.

В сентябрьской версии протокола, были конкретизированы показания для назначения тоцилизумаба.

В ноябре сообщалось, что правительство выделило средства на закупку двух препаратов, предназначенных для пациентов с тяжелым течением коронавирусной болезни. Одним из них является тоцилизумаб.

Тоцилизумаб — это иммунодепрессант. Он выпускается под разными торговыми марками. Так в Киеве препарат "Актемра" сейчас стоит около 4,5 тыс. грн.

Считается, что тоцилизумаб существенно улучшает течение коронавирус-ассоциированной пневмонии. Его применяют для борьбы с "цитокиновым штормом" – так называют механизм фатального прогрессирования COVID-19, которое приводит к дыхательной недостаточности и смерти. Однако в ряде исследований отмечается что эффекта от этого препарата обнаружено не было.

Глава Европейского бюро ВОЗ Ганс Клюг в письме, адресованном министру здравоохранения Украины Максиму Степанову, выразил глубокую обеспокоенность по поводу решения украинского правительства потратить большие средства на покупку препаратов с низким доказанным влиянием либо же полным его отсутствием на снижение смертности пациентов со средне-тяжелым протеканием болезни.

В ответ Степанов сказал, что эти два лекарственных средства внесены в национальный протокол лечения COVID-19. "Этот протокол составляется ведущими специалистами нашей страны, лучшими специалистами, которые каждый день с утра и до вечера лечат украинцев, больных COVID-19, спасают их жизни", – заявил министр.