Суд оставил под арестом бывшего главу МИД Кожару, подозреваемого в убийстве

По мнению судьи, Кожара может уклоняться от правосудия или влиять на суд и других участников.

Киево-Святошинский суд оставил под арестом бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве бывшего главы правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом сообщила дочь погибшего бизнесмена Катерина Старицкая на своей странице в Facebook.

"Кожару оставили в СИЗО до 5 марта с возможностью внесения залога в 14 млн грн (такой же, как и был ранее). Судья Ирина Козак учла и признала доказанность его вины в убийстве, а это значит, что в деле неоспоримо есть доказательства его вины", – сообщила она.

Старицкая добавила, что, по мнению суда, Кожара может уклоняться от правосудия или влиять на суд и других участников.

"Также, судья удовлетворила ходатайство прокурора и признала, что Кожара должен находиться под стражей, так как он может уклониться от правосудия или влиять на суд и других участников. Мы считаем, что сегодняшнее определение суда имеет большое значение, так как показывает доказанность обвинения", – отметила дочь погибшего.

Следующее заседание назначено на 14 января в 14.00.

Напомним, вечером 21 февраля 2020 года в доме Кожары, в селе Чайки под Киевом, погиб предприниматель Сергей Старицкий. 25 марта правоохранители задержали Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве. В мае Кожара вышел из СИЗО под залог. В июне Киевский апелляционный суд повторно арестовал экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару.