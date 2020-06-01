Суд повторно арестовал Кожару по подозрению в убийстве

Киевский апелляционный суд повторно арестовал экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, который подозревается в убийстве бывшего владельца телеканала "Интер" Сергея Старицкого.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей рассмотрела апелляцию, поданную прокурором на постановление Шевченковского районного суда Киева, согласно которому 18 мая Леониду Кожаре был уменьшен залог с 14 млн грн до 2,1 млн. 21 мая после внесения этой суммы экс-министр вышел из СИЗО.

Cуд отменил решение Шевченсковского суда и назначил Кожаре меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 года, увеличив сумму залога до 14 млн гривен.

"Применить к подозреваемому К. меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 июля 2020 с определением альтернативного меры пресечения в виде залога в размере 14 083 400 гривен с возложением на подозреваемого, в случае внесения залога, обязанностей, предусмотренных ч. 5 ст .194 УПК Украины", – говорится в сообщении.

Кожара был арестован в зале суда.

Дочь погибшего, Екатерина Старицкая, прокомментировала решение суда в Facebook.

"Кожаре вернули залог в 14 млн и вынесли постановление взять под стражу в зале суда. Есть ещё надежда на наше правосудие", – написала она.

Как ранее сообщал Фокус:

Вечером 21 февраля в доме Кожары, в селе Чайки под Киевом, погиб предприниматель Сергей Старицкий.