В Украине планируют создать электронный реестр вакцинированных от коронавируса

Персональные данные пациентов можно будет внести в список только с их письменного согласия.

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение Кабмину ускорить создание электронного реестра вакцинированных от коронавируса, сообщается на сайте главы государства.

В случае его появления вносить туда персональные данные пациентов можно будет только после их письменного согласия, рассказала в эфире телеканала "Украина 24" адвокат по медицинскому праву Алла Цимановская.

"В проект постановления Верховной Рады о национальном плане вакцинации населения Украины вносятся только те данные, которые являются статистическими, то есть предполагается, что такие данные будут только по количеству вакцинированных лиц, а также о влиянии вакцины на состояние распространения коронавируса в Украине. То есть персонализированных данных не будет предусмотрено в данном реестре. в случае, если такой реестр будет персонализированный, то есть будут указаны сведения о ФИО, или дата рождения, или адрес регистрации вакцинированных лиц, такие данные должны быть представлены с предоставлением согласия пациента, который вакцинируется", – заявила она.

Эта информация должна будет обрабатываться в соответствии с законом Украины о защите персональных данных. Адвокат напомнила, что информация о пациенте является врачебной тайной и должна быть обеспечена анонимностью со стороны медиков.

Цимановская также объяснила, зачем нужен реестр вакцинированных:

"Отказ от вакцинации фиксируется с указанием персональных данных, имени, фамилии и отчества пациента, который отказался от вакцинации, и в будущем, если он заболел COVID-19, у правительства и медицинских заведениях, отвечающих за вакцинацию, есть подтверждение, что пациент отказался, и это личная ответственность пациента".

Напомним, в Испании создадут реестр граждан, которые отказались от вакцинации от коронавируса. Данные о тех, кто попадет в этот список, не будут публичными. Испанский Минздрав поделится данными из реестра с европейскими партнерами.

27 декабря страны Евросоюза начали массовую вакцинацию от коронавируса. Что касается Украины, то Минздрав намерен до марта 2022 года вакцинировать от Covid-19 23 млн граждан, для этого необходимо 46 млн доз вакцины.

Украина может получить вакцину от трех производителей: от AstraZeneca (Великобритания), Novavax (США) и Johnson & Johnson (США). Главный санврач страны Виктор Ляшко отметил, что большие надежды возлагают на последнюю, поскольку она является единственной из вакцин-кандидатов с необходимостью единоразового введения, находящейся на третьей стадии клинических испытаний.

В Минздраве уверяют, что вакцинация будет добровольной и бесплатной.