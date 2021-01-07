"Нет вечности в этом мире". Корбан прокомментировал гибель своего 16-летнего сына

Политик поблагодарил всех за слова поддержки и попытки разделить бремя его утраты.

Глава партии "УКРОП" Геннадий Корбан прокомментировал гибель своего 16-летнего сына Льва, написав, что "самое большое испытание в жизни – бессмысленность происходящего в ней зла". Об этом написал Корбан в Facebook.

"Каждый из нас предназначен для вечности. И каждый ощущает это до момента пока мы не осознаем, что нет вечности в этом мире. Есть только случайность, которая то соединяет, то разлучает людей, отрывая их друг от друга. Без возможности иногда сказать пару важных слов, совершить пару важных дел или просто побыть вместе, пожить одной жизнью, быть счастливыми вместе", – говорится в посте.

"Тем, кто остался, не становится легче от понимания того, что ушедший уже на самом деле в настоящем мире, где нет времени, нет неопределенного завтра, нет совершенно никакой необходимости ни в чем. Остаётся только бесконечные красота, любовь и свобода", – написал политик.

Также он поблагодарил всех за слова поддержки и попытки разделить бремя его утраты.

"За соучастие и за осознание того, что жизнь продолжается. Ради тех, кто остался; Ради детей; Ради будущего", – подытожил Корбан.

Напомним, ранее сообщалось, что 16-летний сын Геннадия Корбана погиб в ДТП вместе с одноклассницей. Тела подростков обнаружили на дне реки Мокрая Сура под Днепром.

После этого, полиция открыла дело в связи с гибелью сына Корбана. Также правоохранители назвали предварительную причину гибели подростка. По предварительной версии, причиной аварии стал "несчастный случай".