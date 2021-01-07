Зимний локдаун: после 8 января елки на площадях останутся, но многое будет запрещено

По решению правительства в Украине с 8 по 24 января ужесточаются карантинные условия.

Во время локдауна, то есть до 24 января:

Кафе, бары, клубы и рестораны будут закрыты. Им можно работать только навынос или для доставки.

В ТЦ можно покупать только товары первой необходимости, прессу и бытовую химию.

Спортзалы, бассейны и фитнес-центры будут закрыты, как и непродовольственные рынки.

Любые массовые мероприятия запрещены.

Запрещается посещение учебных заведений (кроме детсадов и специальных учебных заведений).

Разрешены:

магазины (продовольственные товары, лекарства и средства связи);

АЗС (без зон питания) и СТО;

банки и финучреждения;

ветеринарные клиники, аптеки;

отели;

почта.

Центры предоставления админуслуг будут оказывать только самые важные услуги (выдача паспортов, свидетельств о рождении и др.).

Госучреждения должны максимально перевести работу в дистанционный режим.

Парикмахерские и салоны красоты смогут работать только по предварительной записи.

Общественный наземный транспорт будет перевозить только пассажиров на сидячих местах. В Киеве работу некоторых станций метро могут ограничить (на вход/выход пассажиров). Интервалы в графике рейсов могут увеличить.

Движение железнодорожных поездов не остановят. Не будут ограничивать и международное и внутреннее авиасообщение.

Что касается новогодних локаций, то по словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, они останутся, но без торговли и развлекательных центров, катков и так далее. "Будет елка, возле нее можно прогуляться", – пояснил он.

Накануне Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) распространила заявление, в котором говорится, что бизнес обеспокоен ситуацией, сложившейся с карантинными ограничениями. 5 января Кабмин внес изменения в правила работы бизнеса во время локдауна. Но это решение не обнародовано. Поэтому местные власти руководствуются запретами, часть из которых должна уже утратить силу.

Таким образом, за день до локдауна бизнес не понимает, по каким правилам ему придется работать. Ему нужно провести инвентаризацию продукции, чтобы понимать, что убирать, а что оставлять на полках. Если же там окажется товар, продавать который нельзя, то штраф составит 17 тыс. грн.

Напомним, в локдаун нужно дать передышку системе здравоохранения и врачам, а также подготовиться к новым вызовам, например, к британскому штамму коронавируса. Такое мнение высказал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Во время локдауна даже многосерийные истории заканчиваются слишком быстро. Для тех, кто ищет, чем бы занять время, не выходя из дома в период жестких карантинных ограничений, Фокус подготовил подборку сериалов, которых хватит надолго.