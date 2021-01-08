Локдаун не для всех? "Зимняя страна" на ВДНХ работает без ограничений, - СМИ (фото)

На территории комплекса работают аттракционы, каток и искусственная горка, а также гуляют аниматоры.

Социальную дистанцию никто не соблюдает, многие люди находятся на территории ВДНХ без масок, передают корреспонденты "Страны".

Несмотря на введение карантина с сегодняшнего дня, в "Зимней стране" ничего не закрылось. На территории много отдыхающих людей, работают не только аттракционы, но и заведения, где можно приобрести мясо на гриле или глинтвейн.

На karabas.com можно приобрести билеты на каток, горки и другие развлечения.

На сайте ВДНХ есть сообщение, в котором идется о том, что на территории комплекса будут продолжать работать:

Каток

Тюбинговые горки

Уличные аттракционы

Праздничная Фабрика Мечтаний

Резиденция Санты

Герои Зимней Страны и фудкорты.

С 8 по 24 января ограничат выступления музыкантов, работу ярмарки, центра семейного досуга Teleport 360, тропической фермы "Планета бабочек", контактного зоопарка, веревочного парка и выставки.

Напомним, что решением Кабинета министров Украины с 8 по 24 января в Украине ужесточается карантин.

Пользователи соцсетей также делятся фото тем, как соблюдают карантин в магазинах. Также гипермаркет "Эпицентр" обошел ограничения и продает все товары.