В "Эпицентре" обошли карантинные ограничения и продают все товары, - СМИ

Несмотря на карантинные ограничения, купить можно любой товар, оформив его как интернет-заказ прямо в магазине.

Ассортимент, который разрешен Кабмином, можно оплатить на обычной кассе, а остальной через пункт выдачи онлайн-заказов, сообщает PavlovskyNews.

На входе в гипермаркет встречает сотрудник "Эпицентра", который заранее предупреждает что нужно будет оформить онлайн-заказ.

Из-за оформления товаров, как онлайн-заказы возле пунктов выдачи товара образуются очереди людей.

Журналисты издания "Страна" сообщают, что филиал Эпицентра, который находится в Петропавловской Борщаговке также работает. Но там товары, на которые действуют ограничения, могут доставить только на дом. Сразу из магазина приобретенный товар забрать не получится.

[ + – ] процесс оформления онлайн-заказа

В Украине начался второй локдаун, который продлится с 8 по 24 января. Основная цель, которую озвучивают представители власти — сбить волну новых заболеваний после массовых празднований новогодних праздников.

Пользователи соцсетей публикуют фотографии того, как соблюдают карантинные ограничения в супермаркетах.

Напомним, что во время введения "карантина выходного дня" компания Эпицентр заявляли о том, что они будут работать и в выходные дни. На что эмоционально отреагировал министр Степанов, предложив съездить в реанимации владельцам магазина. После разгоревшегося скандала, в компании отменили свои планы.