Статистика коронавируса в Украине на 9 января: менее 5 тысяч заболевших за сутки
За сутки умерло 80 человек, выздоровел 7 961 заболевший.
По состоянию на утро 9 января в Украине выявили 4 846 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 5 676). Среди заболевших 168 детей и 176 медиков. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.
Умерло за сутки 80 человек, выздоровел 7 961 заболевший, госпитализированы 2 411 пациентов.
С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1 110 015 человек, 19 668 заболевших умерло, 786 306 – выздоровело.
За сутки в Украине провели 26 494 тестирования на коронавирус (18 635 методом ПЦР и 7 859 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине сделали 5 752 190 ПЦР-тестов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.
Количество заболеваний в регионах:
– Киев – 116 813 (344);
– Винницкая область – 23 573 (61);
– Волынская область – 34 066 (108);
– Днепропетровская область – 61 737 (471);
– Донецкая область – 39 233 (189);
– Житомирская область – 41 263 (179);
– Закарпатская область – 28 938 (55);
– Запорожская область – 57 909 (456);
– Ивано-Франковская область – 44 249 (133);
– Киевская область – 62 930 (375);
– Кировоградская область – 8793 (40);
– Луганская область – 11 833 (149);
– Львовская область – 64 491 (262);
– Николаевская область – 33 925 (416);
– Одесская область – 75 217 (299);
– Полтавская область – 38 548 (160);
– Ровенская область – 42 564 (80);
– Сумская область – 42 610 (160);
– Тернопольская область – 34 989 (70);
– Харьковская область – 72 226 (223);
– Херсонская область – 18 818 (44);
– Хмельницкая область – 41 049 (47);
– Черкасская область – 41 478 (353);
– Черновицкая область – 41 363 (147);
– Черниговская область – 31 400 (25).
По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 7 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 41,16% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 35 348. Тогда было проведено 16 442 ПЦР-тестов.
Отметим, 8 января, в Украине начался новый локдаун. Согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена. В период локдауна с 8 по 24 января запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие маркеты могут торговать лишь продуктами питания и товарами первой необходимости.