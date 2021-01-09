Статистика коронавируса в Украине на 9 января: менее 5 тысяч заболевших за сутки

За сутки умерло 80 человек, выздоровел 7 961 заболевший.

По состоянию на утро 9 января в Украине выявили 4 846 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 5 676). Среди заболевших 168 детей и 176 медиков. Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram и системы мониторинга распространения вируса СНБО.

Умерло за сутки 80 человек, выздоровел 7 961 заболевший, госпитализированы 2 411 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 1 110 015 человек, 19 668 заболевших умерло, 786 306 – выздоровело.

За сутки в Украине провели 26 494 тестирования на коронавирус (18 635 методом ПЦР и 7 859 – методом ИФА). С начала эпидемии в Украине сделали 5 752 190 ПЦР-тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (471), Запорожской (456), Николаевской (416), Киевской (375) и Черкасской (353) областях.

Количество заболеваний в регионах:

– Киев – 116 813 (344);

– Винницкая область – 23 573 (61);

– Волынская область – 34 066 (108);

– Днепропетровская область – 61 737 (471);

– Донецкая область – 39 233 (189);

– Житомирская область – 41 263 (179);

– Закарпатская область – 28 938 (55);

– Запорожская область – 57 909 (456);

– Ивано-Франковская область – 44 249 (133);

– Киевская область – 62 930 (375);

– Кировоградская область – 8793 (40);

– Луганская область – 11 833 (149);

– Львовская область – 64 491 (262);

– Николаевская область – 33 925 (416);

– Одесская область – 75 217 (299);

– Полтавская область – 38 548 (160);

– Ровенская область – 42 564 (80);

– Сумская область – 42 610 (160);

– Тернопольская область – 34 989 (70);

– Харьковская область – 72 226 (223);

– Херсонская область – 18 818 (44);

– Хмельницкая область – 41 049 (47);

– Черкасская область – 41 478 (353);

– Черновицкая область – 41 363 (147);

– Черниговская область – 31 400 (25).

По данным ресурса covid19.gov.ua, по состоянию на 7 января среди ПЦР-тестов, проведенных в лабораториях Украины, 41,16% оказались положительными. Количество остатков (непротестированных образцов) – 35 348. Тогда было проведено 16 442 ПЦР-тестов.

Отметим, 8 января, в Украине начался новый локдаун. Согласно ограничениям, на время действия карантина продажа бытовой химии, носков и колготок запрещена. В период локдауна с 8 по 24 января запрещается деятельность бытовых магазинов. Другие маркеты могут торговать лишь продуктами питания и товарами первой необходимости.