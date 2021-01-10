9 из 10 ПЦР-тестов в Украине– российского производства, – глава Национальной медпалаты

Сергей Кравченко утверждает, что даже ПЦР тест-системы харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов.

В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства, написал на своей странице в Фейсбуке глава Национальной медицинской палаты Украины и директор Украинского научного центра "Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов", военный врач-эпидемиолог Сергей Кравченко.

Он сообщил, что и в частной, и в бюджетной сфере используются ПЦР-тесты компаний Вектор-Бест, ДНК-Технология, Амплисенс, Хема и другие. Он утверждает, что даже ПЦР тест-системы харьковской компании "Астравир" производятся на основе российских компонентов.

"Согласно украинскому законодательству, и вакцины, и диагностикумы являются медицинскими иммунобиологическими препаратами (иммунобиопрепаратами). Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя!", – подчеркнул Кравченко, намекая на отказ Минздрава регистрировать и закупать российскую вакцину "Спутник V" от коронавируса как несоответствующую определенным критериям.

Кравченко призвал главу Минздрава Максима Степанова, главу Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, главного санврача Украины Виктора Ляшко и главу госпредприятия "Медицинские закупки" Арсена Жумадилова "прекратить врать украинскому народу".

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Слова Кравченко активно подхватили российские СМИ, однако никто из перечисленных в публикации украинских чиновников на такое заявление пока что не отреагировал.

Напомним, Виктор Ляшко заявил, что пока российская вакцина от COVID-19 не пройдет третьего этапа тестирования, ее в Украине не зарегистрируют. Сейчас страна регистрирует только те вакцины от COVID-19, которые получили регистрацию в странах с жесткой регуляционной политикой.

Ранее председатель политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук заявлял, что Харьковская компания "Биолек" подала заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V". Политик отметил, что организовать производство вакцины можно будет в течение 3-6 месяцев.

В свою очередь в США отказались от помощи от России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.